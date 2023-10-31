Спікер Конгресу підтримає окрему допомогу Ізраїлю, але не для України - ЗМІ

09:20 30 жовтня Київ, Україна

Речник Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон підтримає окремий законопроєкт, який передбачає фінансування оборони для Ізраїлю, але не для України.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

"У світі відбувається багато речей, які ми повинні вирішити, і ми це зробимо, але зараз те, що відбувається в Ізраїлі, привертає негайну увагу, і я думаю, що ми повинні відокремити це (допомогу — ред.) і вирішити це питання", – сказав спікер Конгресу Джонсон.

Джонсон також висловив упевненість, що законопроєкт, сконцентрований виключно на фінансуванні Ізраїлю, отримає підтримку обох партій. Він противився закликам президента Байдена підтримати комбінований пакет військової допомоги, який передбачав 60 мільярдів доларів для України та 10 мільярдів доларів для Ізраїлю.