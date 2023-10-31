Спікер Конгресу підтримає окрему допомогу Ізраїлю, але не для України - ЗМІ

Речник Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон підтримає окремий законопроєкт, який передбачає фінансування оборони для Ізраїлю, але не для України.
Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.
Джонсон також висловив упевненість, що законопроєкт, сконцентрований виключно на фінансуванні Ізраїлю, отримає підтримку обох партій. Він противився закликам президента Байдена підтримати комбінований пакет військової допомоги, який передбачав 60 мільярдів доларів для України та 10 мільярдів доларів для Ізраїлю.
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