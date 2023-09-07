Спікер ДПСУ: підрозділи Росії виведені з Білорусі

19:11 07 вересня Київ, Україна

Росія вивела практично всі свої підрозділи з Білорусі в рамках планової ротації. Цю інформацію на брифінгу 7 вересня підтвердив речник Державної прикордонної служби України, Андрій Демченко.

"На даний момент Росія вивела в рамках ротації практично всі свої підрозділи, які завершили підготовку. Натомість нові підрозділи туди заведені не були", - зазначив Демченко.

Слід нагадати, що російська армія використала Білорусь як майданчик для підготовки своїх військових підрозділів, і в деякі періоди там знаходилося до 10-11 тисяч російських військовослужбовців.



Наразі Росія не підтримує у Білорусі військових сил, готових до можливого вторгнення на територію України.. Прикордонники не виявили жодних значних змін у ситуації на кордоні з Білоруссю останнім часом, і ситуація на кордоні повністю контролюється.



Крім того, представник Державної прикордонної служби України повідомив, що кількість найманців із приватної військової компанії "ЧВК вагнер" у Білорусі поступово зменшується, і вони не беруть участі в активних діях, наприклад, у дестабілізації ситуації на кордоні з Україною чи країнами Євросоюзу.