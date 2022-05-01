Спікер делегації ТКГ Арестович призначений радником Єрмака

Керівник ОП Андрій Єрмак на зустрічі з керівниками профільних відомств представив Олексія Арестовича як свого позаштатного радника.
Арестович, як радник з питань стратегічних комунікацій в сфері національної безпеки і оборони, буде забезпечувати своєчасне реагування на фейки, спотворену інформацію і необґрунтовані звинувачення, тиражовані в українському інформаційному просторі.
Про це повідомили в Офісі Президента.
Серед завдань радника з питань стратегічних комунікацій в сфері нацбезпеки і оборони - узгодження позицій профільних відомств і напрацювання "єдиного голосу".
Андрій Єрмак висловив надію, що Олексій Арестович побудує конструктивну взаємодію з усіма представниками сектора безпеки і оборони України.
Андрій Єрмак висловив надію, що Олексій Арестович побудує конструктивну взаємодію з усіма представниками сектора безпеки і оборони України.
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