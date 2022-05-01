Спікер делегації ТКГ Арестович призначений радником Єрмака

07:58 02 грудня Київ, Україна

Керівник ОП Андрій Єрмак на зустрічі з керівниками профільних відомств представив Олексія Арестовича як свого позаштатного радника.
 
Арестович, як радник з питань стратегічних комунікацій в сфері національної безпеки і оборони, буде забезпечувати своєчасне реагування на фейки, спотворену інформацію і необґрунтовані звинувачення, тиражовані в українському інформаційному просторі.
 
Про це повідомили в Офісі Президента.
"Завдання пана Арестовича - надати вичерпну відповідь, щоб протидіяти поширенню дезінформації або образ. Ми - єдина команда, яка спільними зусиллями захищає нашу країну", - підкреслив керівник Офісу Президента.
Серед завдань радника з питань стратегічних комунікацій в сфері нацбезпеки і оборони - узгодження позицій профільних відомств і напрацювання "єдиного голосу".

Андрій Єрмак висловив надію, що Олексій Арестович побудує конструктивну взаємодію з усіма представниками сектора безпеки і оборони України.