Спецслужби України розробили план дій на випадок російського вторгнення

12:21 27 січень Київ, Україна

Україна готова до загострення ситуації на кордонах та всередині країни. Силові органи розробили низку планів дій, які будуть активовані, якщо ситуація загостриться.

Про це повідомило високопоставлене джерело у спецслужбах.



На кожен із можливих сценаріїв дій країни-агресорки розроблено відповідь. Зокрема, є 196 точкових планів, об'єднаних під загальною назвою «Арбалет», та два загальнонаціональні плани, об'єднані під назвою «Капкан». У разі потреби вони будуть введені на дві доби перед введенням воєнного стану.



Джерело також уточнило, що за даними, якими володіє українська розвідка, станом на 26 січня «військове вторгнення є реальним, але малоймовірним». Росія робить ставку на внутрішню дестабілізацію України.