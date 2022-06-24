Спецслужби рф завербували нардепа Деркача для захоплення України - СБУ

15:14 24 червня Київ, Україна

Правоохоронці викрили агентурну мережу головного розвідувального управління росії, до якої входив народний депутат України Андрій Деркач. Вона мала допомагати росії у захопленні України.



Про це повідомляє Служба безпеки України.



До складу агентурної мережі входив народний депутат Андрій Деркач, який перебував під санкціями РНБО. За даними слідства, народний обранець займався створенням низки приватних охоронних підприємств у різних галузях, щоб використовувати ці структури для швидкого захоплення України. Щодо нього розпочато досудове розслідування.

“Оперативна розробка мережі велася давно, але остаточно СБУ нейтралізувала її на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колесникова. Власне, він, будучи негласним співробітником головного управління генерального штабу збройних сил росії з позивним "Ветеран", був сполучним та фінансовим кур'єром між спецслужбами рф і Деркачем", - зазначає СБУ.

За словами Колесникова, Деркача завербували у 2016 році. З ним особисто працювало найвище керівництво розвідки – начальник управління Ігор Костюков та його перший заступник Володимир Алексєєв.



За інформацією СБУ, Деркач отримував кошти від генштабу збройних сил росії для створення приватних охоронних структур, які ворог планував використовувати для захоплення України. На реалізацію своїх планів розвідувальне управління виділяло по 3-4 мільйони доларів США раз на кілька місяців, значну частину цих коштів Деркач залишав собі.



Колесников після затримання пішов на угоду зі слідством і дав свідчення про діяльність мережі та відведену їй роль у підготовці до повномасштабної війни. У травні суд оголосив вирок за державну зраду.

"При вході військ, коли буде зрозуміло, що міста здаються, ці ПОПи мали забезпечувати проходження техніки, сідати на броню з російськими прапорами, і таким чином забезпечувати мирний вхід до міст", - додав Колесников.

За його словами, розвідка росії при захопленні Києва планувала використовувати дві бригади спецзагону та сили спецоперацій, які мали зайти з території білорусі. Звідти – швидко просунутися до Києва, захопити Урядовий квартал та зібрати віче у Верховній Раді, яке б проголосувало за створення нового уряду. Українські захисники зірвали ці плани.



Продовжуються слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до цієї агентурної сітки.