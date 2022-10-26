Спецслужби рф готують кампанію з дискредитації національних рухів народів росії - розвідка

07:34 26 жовтня Київ, Україна

Спецслужби російської федерації найближчим часом розпочнуть широку дискредитаційну кампанію проти лідерів національних та національно-визвольних рухів народів росії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

За даними ГУР, у рамках кампанії з дискредитації як у самій росії, так і за її межами – у Європі, США та Україні будуть використані наявні агенти впливу в інформаційній та політичній сферах. Їхнім завданням буде донести до "широких мас" думку про апріорі агресивний, терористичний або навіть нацистський характер будь-яких національних рухів.
"Мета цієї кампанії – зірвати міжнародну підтримку права народів на захист своїх прав, мови, культури. Крім цього, сформувати всередині українського суспільства негативне ставлення до народів росії, які страждають на імперську політику", - сказано в повідомленні Міноборони України.
Зазначається, що традиційно насамперед під удар російської пропаганди підпадають народи Кавказу, які активно борються за своє право на самовизначення. Зокрема, чеченська опозиція.

При цьому в ГУР відзначають, що на сьогодні військово-політичне керівництво росії й режим путіна розглядають національно-визвольні рухи як одну з ключових загроз єдності і навіть самого існування росії.
"Найкращий спосіб протидії подібним кампаніям - несприйняття маніпуляційних меседжів, незалежно від імені їхнього спікера, що їх розповсюджує. А також виявлення прихованих "агентів впливу" під виглядом "лідерів думок", - додали в розвідці.