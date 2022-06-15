Спецпоїзд "Укрзалізниці" перевіз понад 1000 пасажирів за 2 місяці

20:41 15 червня Київ, Україна

"Укрзалізниця" 2 місяці тому запустила спеціальний потяг-шпиталь для евакуації хворих та поранених зі сходу країни.


За цей час ними транспортували понад 1000 пасажирів, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

За 25 рейсів у безпечніші місця та спеціалізовані лікарні доставили:

690 пацієнтів, у тому числі – з пораненнями;
248 осіб, які супроводжували хворих та поранених;
78 дітей-сиріт.

Дорогою про них дбають фахівці з міжнародної організації "Лікарі без кордонів".
"Головне завдання такого шпиталю на колесах – підтримувати стабільний стан тих, кого везуть до місця призначення", – зазначають у відомстві.

Тому маршрут та деталі курсування не розголошуються з міркувань безпеки.


Потяг складається із 8 вагонів, вони обладнані необхідною технікою:
  • апарат УЗД,
  • кисневі концентратори,
  • дефібрилятори,
  • кардіомоніторингова система
  • інфузійні помпи та ін.

Є також вагон інтенсивної терапії.