Спецпоїзд "Укрзалізниці" перевіз понад 1000 пасажирів за 2 місяці

"Укрзалізниця" 2 місяці тому запустила спеціальний потяг-шпиталь для евакуації хворих та поранених зі сходу країни.
За цей час ними транспортували понад 1000 пасажирів, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.
За 25 рейсів у безпечніші місця та спеціалізовані лікарні доставили:
690 пацієнтів, у тому числі – з пораненнями;
248 осіб, які супроводжували хворих та поранених;
78 дітей-сиріт.
Дорогою про них дбають фахівці з міжнародної організації "Лікарі без кордонів".
Тому маршрут та деталі курсування не розголошуються з міркувань безпеки.
Потяг складається із 8 вагонів, вони обладнані необхідною технікою:
- апарат УЗД,
- кисневі концентратори,
- дефібрилятори,
- кардіомоніторингова система
- інфузійні помпи та ін.
Є також вагон інтенсивної терапії.
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