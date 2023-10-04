Спецзагін України діє у Криму: вогневе ураження російських окупантів

16:46 04 жовтня Київ, Україна

Міноборони України повідомило, що спецпризначенці з Головного управління розвідки висадилися на території Криму та завдали вогневого ураження російським окупантам.



Пресслужба відомства наголосила, що спецпризначенці, включно з підрозділами "Стугни" та "Братства", діяли у складі спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України. Їхня місія полягала у десантуванні на територію Криму та проведенні операції з використанням вогневої міці.



Заява спецслужби закінчується впевненістю в тому, що Крим має повернутися під контроль України.