Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 30 російських танків та гаубицю у забороненій зоні

09:35 17 листопад Київ, Україна

Спостерігачі місії ОБСЄ на сході України зафіксували кілька десятків одиниць військової техніки бойовиків на окупованій території країни, включно з одним із непідконтрольних Україні населених пунктів.



Про це йдеться у останньому звіті місії.



По лініях відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння, ОБСЄ зафіксувала 30 танків та гаубицю на полігоні біля населеного пункту Покровка Донецької області.



Серед них 13 танків типу Т-72, 7 танків Т-64, 10 танків невстановленого типу та одна самохідна гаубиця Гвоздика 122 калібру.



Військову техніку російських найманців допомогли зафіксувати БПЛА далекого радіусу дії.



У звіті ОБСЄ також йдеться про дві бронемашини та одну радіорелейну станцію, які базуються у житловому кварталі смт Безіменного.



Нагадаємо, американське видання Bloomberg повідомляло, що Росія перекидає танки до українського кордону.



Також ЗМІ повідомили, що російський спецзагін відпрацював захоплення адмінбудівель на сході та півдні України.



Як відомо, останніми тижнями Москва активно переміщає свої військові підрозділи поблизу українського кордону, створюючи загрозу вторгнення. Зокрема, в цей час західні спецслужби мають дані, що свідчать про високу ймовірність нового російського вторгнення в Україну і дестабілізацію ситуації біля кордону.



За підрахунками керівництва Збройних сил, на Донбасі постійно перебувають понад дві тисячі російських військових.