Спеціальний посланник Папи Римського відвідає росію у рамках своєї місії

15:45 27 червня Київ, Україна

Кардинал Маттео Дзуппі, спеціальний посланник Папи Римського, здійснить візит до росії 28-29 червня, у рамках другого етапу своєї спеціальної місії.

Про це повідомила пресслужба Святого Престолу та інформаційний портал Vatican News.

Головною метою цієї ініціативи є заохочення проявів людяності, що сприяють вирішенню поточної трагічної ситуації та пошуку шляхів до справедливого миру, як заявили представники пресслужби.

Під час візиту кардинала Дзуппі супроводжуватиме співробітник державного секретаріату Святого Престолу.