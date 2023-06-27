Спеціальний посланник Папи Римського відвідає росію у рамках своєї місії

Кардинал Маттео Дзуппі, спеціальний посланник Папи Римського, здійснить візит до росії 28-29 червня, у рамках другого етапу своєї спеціальної місії.
Про це повідомила пресслужба Святого Престолу та інформаційний портал Vatican News.
Головною метою цієї ініціативи є заохочення проявів людяності, що сприяють вирішенню поточної трагічної ситуації та пошуку шляхів до справедливого миру, як заявили представники пресслужби.
Під час візиту кардинала Дзуппі супроводжуватиме співробітник державного секретаріату Святого Престолу.
Про це повідомила пресслужба Святого Престолу та інформаційний портал Vatican News.
Головною метою цієї ініціативи є заохочення проявів людяності, що сприяють вирішенню поточної трагічної ситуації та пошуку шляхів до справедливого миру, як заявили представники пресслужби.
Під час візиту кардинала Дзуппі супроводжуватиме співробітник державного секретаріату Святого Престолу.
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