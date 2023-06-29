Спеціальні системи оповіщення будуть використані під час теракту на ЗАЕС - МОЗ
19:16 29 червня Київ, Україна
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко запевняє, що у разі виникнення теракту
на Запорізькій АЕС, а навіть за відсутності доступу до Інтернету, будуть задіяні спеціальні системи оповіщення населення.
Цю інформацію він надав під час інтерв'ю телеканалу.
"У нас існують відповідні системи оповіщення, які вже використовувалися в минулому, продовжують працювати і у разі нещасного випадку на ЗАЕС спрацюють знову. Питання комунікації влади з населенням у таких ситуаціях вже ретельно продумане, і системи оповіщення будуть повторно перевірені для забезпечення надійності", - наголосив міністр.
За його словами, дуже важливо не викликати паніку в будь-якій ситуації і твердо дотримуватися всіх вказівок державних органів.
"З надзвичайно важливо слухати рекомендації, які дає органи влади, адже вони спираються на конкретні фактори та дані радіаційного моніторингу.. Точне дотримання таких рекомендацій і є те, що здатне врятувати життя", - наголосив Ляшко.
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