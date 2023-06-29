Спеціальні системи оповіщення будуть використані під час теракту на ЗАЕС - МОЗ

19:16 29 червня Київ, Україна





Цю інформацію він надав під час інтерв'ю телеканалу. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко запевняє, що у разі виникнення теракту на Запорізькій АЕС, а навіть за відсутності доступу до Інтернету, будуть задіяні спеціальні системи оповіщення населення.Цю інформацію він надав під час інтерв'ю телеканалу.

"У нас існують відповідні системи оповіщення, які вже використовувалися в минулому, продовжують працювати і у разі нещасного випадку на ЗАЕС спрацюють знову. Питання комунікації влади з населенням у таких ситуаціях вже ретельно продумане, і системи оповіщення будуть повторно перевірені для забезпечення надійності", - наголосив міністр.

За його словами, дуже важливо не викликати паніку в будь-якій ситуації і твердо дотримуватися всіх вказівок державних органів.