Спецдоповідач ООН: катування мирних громадян - системна політика росії

Спеціальна доповідачка ООН з питань тортур Еліс Джилл Едвардс заявила, що масштаби тортур, які застосовують російські військові щодо українських мирних жителів і військовополонених, досягли рівня системної політики, схвалюваної державою.
Її висловлювання було опубліковано у The New York Times у неділю, 10 вересня.
Згідно з Едвардс, тортури стали невіддільною частиною державної політики росії. Вона наголосила, що це не випадкові чи ізольовані випадки, а організовані заходи, які вживаються з метою залякування, створення страху, покарання та отримання інформації та зізнань.
Спеціальна доповідачка також стверджує, що є надійні свідчення, що підтверджують систематичне застосування тортур, включаючи зґвалтування та побиття, у різних місцях ув'язнення, які перебувають під російською окупацією, а також щодо полонених українських солдатів.
З моменту отримання мандату у 2022 році Едвардс сім разів зверталася до російської влади з цим питанням, але не отримала жодної відповіді. Вона стверджує, що москва заперечує факти застосування тортур, відмовляється визнати цю проблему, і це мовчазне схвалення з боку російської влади.
Її висловлювання було опубліковано у The New York Times у неділю, 10 вересня.
Згідно з Едвардс, тортури стали невіддільною частиною державної політики росії. Вона наголосила, що це не випадкові чи ізольовані випадки, а організовані заходи, які вживаються з метою залякування, створення страху, покарання та отримання інформації та зізнань.
Спеціальна доповідачка також стверджує, що є надійні свідчення, що підтверджують систематичне застосування тортур, включаючи зґвалтування та побиття, у різних місцях ув'язнення, які перебувають під російською окупацією, а також щодо полонених українських солдатів.
З моменту отримання мандату у 2022 році Едвардс сім разів зверталася до російської влади з цим питанням, але не отримала жодної відповіді. Вона стверджує, що москва заперечує факти застосування тортур, відмовляється визнати цю проблему, і це мовчазне схвалення з боку російської влади.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі