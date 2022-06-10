Чи врятує Україну "Залізний купол", відповів військовий експерт

"Залізний купол" не може бути достатньо ефективним в умовах України.
Таку думку висловив ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман.
За його словами, для захисту від ворожих ракет Україні вистачило б наявних засобів, якби їх було більше.
За його словами, для захисту від ворожих ракет Україні вистачило б наявних засобів, якби їх було більше.
Як пояснив експерт, радіус дії одного ізраїльського комплексу становить до 70 кілометрів. Щоб перекрити значні території, таких комплексів має бути дуже багато. У самому Ізраїлі сьогодні лише 10 оперативно готових батарей.
Крім того, за словами Гендельмана, Ізраїль не надає Україні військової допомоги, тому що його країна фактично постійно перебуває у стані війни.
Коментуючи заклик посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука продати нашій країні "Залізний купол", Гендельман зазначив, що ця заява має на меті "привернути увагу до проблеми" ППО в Україні і не більше.
Водночас, за словами фахівця, наявні в Україні засоби ПРО, наприклад, С-300 або "Бук", могли б впоратися із завданням оборони, якби їх було на порядок більше.
Раніше український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук заявляв, що Україна хоче купити в Ізраїлю його систему протиракетної оборони "Залізний купол", щоб захистити свої міста та військові об'єкти від російських ракетних ударів.
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