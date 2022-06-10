Чи врятує Україну "Залізний купол", відповів військовий експерт

08:33 10 червня Київ, Україна

"Залізний купол" не може бути достатньо ефективним в умовах України.

Таку думку висловив ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман.



За його словами, для захисту від ворожих ракет Україні вистачило б наявних засобів, якби їх було більше.

"Сам собою для тих умов, для яких створено, "Залізний купол" є досить ефективним, але в України дуже велика територія", – зазначив він.



Як пояснив експерт, радіус дії одного ізраїльського комплексу становить до 70 кілометрів. Щоб перекрити значні території, таких комплексів має бути дуже багато. У самому Ізраїлі сьогодні лише 10 оперативно готових батарей.

"Таким чином, щоб це мало істотний ефект, цих комплексів в Україні має бути більше, ніж в Ізраїлі. У тих реальних кількостях, у яких він може бути поставлений до України, це не вирішить українські проблеми", – наголосив Гендельман.



Крім того, за словами Гендельмана, Ізраїль не надає Україні військової допомоги, тому що його країна фактично постійно перебуває у стані війни.

"Ізраїль перебуває у процесі постійної ескалації, постійної напруженості. Він постійно веде бойові дії. Тому в даній ситуації ізраїльське керівництво вважає за нерозумне відкривати додаткові фронти", - говорить експерт.



Коментуючи заклик посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука продати нашій країні "Залізний купол", Гендельман зазначив, що ця заява має на меті "привернути увагу до проблеми" ППО в Україні і не більше.



Водночас, за словами фахівця, наявні в Україні засоби ПРО, наприклад, С-300 або "Бук", могли б впоратися із завданням оборони, якби їх було на порядок більше.

"Можливо, вистачило б і тих систем протиракетної оборони, С-300, "Бук" та інше, які є, якби їх просто було більше. Потрібні не так технологічні прориви, як кількість. Як і з усіма іншими озброєннями", – наголосив він.



Раніше український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук заявляв, що Україна хоче купити в Ізраїлю його систему протиракетної оборони "Залізний купол", щоб захистити свої міста та військові об'єкти від російських ракетних ударів.

"Минулого тижня, наскільки я знаю точно, американці дали дозвіл на передачу протиснарядних ракет з Німеччини в Україну, а Ізраїль сказав "ні", - сказав Корнійчук.

"Ізраїль більше не зосереджений на війні", - заявив Корнійчук.