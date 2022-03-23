Створена проблема КСУ буде вирішена - Кулеба

14:51 29 жовтня Київ, Україна

Прийняте КСУ рішення створює серйозні проблеми у відносинах України з партнерами, а також негативно позначається на внутрішньому розвитку країни.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

"З одного боку в державі, яке сповідує верховенство права, а саме такою є Україна, потрібно поважати рішення судів, будь-якого суду. Але не можна при цьому не констатувати, що вчорашнє рішення КСУ створює серйозну проблему не тільки для внутрішнього розвитку України, а й для наших відносин з партнерами, які сприяли створенню антикорупційної інфраструктури в Україні", - сказав міністр.

Він запевнив, що і президент України, і уряд, в тому числі Міністерство закордонних справ, рішуче і принципово налаштовані на подолання наслідків проблеми, створеної рішенням КСУ.

"І вже незабаром ви побачите конкретні кроки в цьому напрямку. Завдання МЗС в цій ситуації - це спільно з нашими партнерами знайти оптимальні шляхи вирішення створеної проблеми, і, щоб антикорупційна інфраструктура в Україні діяла належним чином", - підкреслив Кулеба.

Він зазначив, що МЗС буде робити це не тому, що хтось просить ззовні, а тому, що це відповідає інтересам українського народу.

"Вчора був день, присвячений аналізу змісту рішення і пошуку шляхів вирішення цієї проблеми. Сьогодні з самого ранку ці консультації продовжилися, незабаром ви побачите, які конкретні кроки будуть прийняті", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, Конституційний Суд України визнав не відповідною Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.