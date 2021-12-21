Створення Держконцерну телебачення та радіомовлення істотно загрожуватиме свободі слова – медіаюрист

15:05 20 грудень Київ, Україна





Текст та супровідні документи проєкту доступні на



Автор документа – народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Дунда. Про наміри розробити законопроєкт про відновлення інституту державного телевізійного та радіомовлення він повідомив ще 30 листопада на своїй сторінці у Фейсбуці.



На переконання парламентаря, Україна має відновити інститут державного телевізійного та радіомовлення, щоб "мати можливість протистояти в інформаційній війні з Росією".



Відповідно до документа Державний інформаційний концерн телебачення та радіомовлення мають створити у формі акціонерного товариства, 100% акцій якого належить державі.



Структура підпорядковуватиметься Кабміну. Статут концерну має затвердити уряд.



Фінансування концерну проводитиметься завдяки: На розгляд Верховної Ради внесли законопроєкт №6430 "Про Державний інформаційний концерн телебачення та радіомовлення України", медіаексперти вважають, що його прийняття може серйозно загрожувати свободі слова та демократії в Україні.Текст та супровідні документи проєкту доступні на сайті парламенту; станом на сьогодні його статус – "Проробляється в комітетах" (профільний – Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики).Автор документа – народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Дунда. Про наміри розробити законопроєкт про відновлення інституту державного телевізійного та радіомовлення він повідомив ще 30 листопада на своїй сторінці у Фейсбуці.На переконання парламентаря, Україна має відновити інститут державного телевізійного та радіомовлення, щоб "мати можливість протистояти в інформаційній війні з Росією".Відповідно до документа Державний інформаційний концерн телебачення та радіомовлення мають створити у формі акціонерного товариства, 100% акцій якого належить державі.Структура підпорядковуватиметься Кабміну. Статут концерну має затвердити уряд.Фінансування концерну проводитиметься завдяки:

продажу створеного відповідно до технічних завдань телерадіоконтента, плати за користування авторськими та суміжними правами;

коштам державного та місцевих бюджетів;

орендній платі за користування технічним та студійним обладнанням концерну;

іншим надходженням, які не заборонені законодавством.

У пояснювальній записці, зокрема, наголошується, що аналіз вітчизняного законодавства в інформаційній сфері та питаннях медіа та ЗМІ доводить, що в Україні "майже відсутній якісний національний контент, а митці, які готові створювати цей контент, залишені майже повністю поза увагою".



Натомість запропонований законопроєкт закріплює механізм, який "дає можливість створення якісного нацконтенту, формування інформаційного поля держави відповідно до напряму сучасного розвитку та пріоритету безпеки за принципом "національне - у кожен дім".



Держава не є виробником, а замовником такого інформаційного контенту, уточнив автор проєкту.



На базі концерну пропонується створити Науково-експертну раду, яка безпосередньо формуватиме вимоги до національного контенту. До її складу входитимуть заслужені діячі культури та мистецтва України.



Медіаюрист Інституту масової інформації Алі Сафаров сказав, що цей законопроєкт містить суттєві загрози свободі слова в Україні.



"Створення концерну, що поєднує функції державного органу (Держкіно) та засобів масової інформації, до того ж вимагає для всіх ЗМІ виділити 25% ефірного часу лише під свою продукцію, має ознаки цензури, знищення свободи діяльності засобів масової інформації", - уточнив він.



На думку юриста, цей законопроєкт становить великі корупційні ризики, адже комісія, сформована концерном, вирішуватиме, що саме створює і розповсюджує концерн і що поширюватиметься на приватних каналах, зокрема: все це відбуватиметься за гроші державного бюджету.



Водночас Сафаров зазначив, що юридична техніка законопроєкту така низька, він настільки неякісно складений, що є надія, що документ не пройде погодження в комітетах і не буде прийнятий Верховною Радою.



"Однак закидання такої ідеї можна вважати провокацією та перевіркою суспільства на готовність до впровадження цензури та державної пропаганди", - наголосив він.



Нагадаємо, що Україна, яка стала членом Ради Європи у листопаді 1995 року, зобов'язалася виконувати положення Резолюції 1466 (2005) Парламентської асамблеї РЄ "Про виконання обов'язків та зобов'язань України" від 5 жовтня 2005 року. Зокрема, це: