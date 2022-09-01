Створено комісію з розслідування теракту у в'язниці Оленівки в Україні - ЗМІ

08:24 23 серпня Київ, Україна

ООН створила групу, яка займеться розслідуванням загибелі українських військових у колонії Оленівки.

Про це в понеділок, 22 серпня, оголосив речник генсека ООН Стефан Дюжаррик, пише CNN.



Як зазначено, до складу комісії увійшли троє людей: