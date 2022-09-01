Створено комісію з розслідування теракту у в'язниці Оленівки в Україні - ЗМІ

ООН створила групу, яка займеться розслідуванням загибелі українських військових у колонії Оленівки.
Про це в понеділок, 22 серпня, оголосив речник генсека ООН Стефан Дюжаррик, пише CNN.
Як зазначено, до складу комісії увійшли троє людей:
Як зазначено, до складу комісії увійшли троє людей:
- Бразильський генерал Карлос Альберто дос Сантос Круз, колишній командувач миротворчої місії ООН у ДР Конго (2013-2015 роки) та місією ООН зі стабілізації на Гаїті (2007-2009 роки) – голова групи;
- Колишній директор Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ, ексміністр закордонних справ Ісландії Інгіберг Сольрун Гісладоттир;
- Колишній комісар поліції у багатопрофільній інтегрованій стабілізаційній місії ООН у Малі (2016-2021 роки) Ісуфу Якубу з Нігеру.
За словами Дюжаррика, місія має встановити факти теракту в Оленівці та доповісти про них генеральному секретарю після завершення своєї роботи. Однак поки що група не може працювати безпосередньо на місці злочину, оскільки ситуація навколо згаданої колонії залишається небезпечною для візиту.
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