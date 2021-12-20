Створено Раду з питань розвитку профтехосвіти

10:33 31 березень Київ, Україна

В Україні створено орган, метою якого є модернізація професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці.



Відповідний указ №130/2021 "Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти" підписав президент України Володимир Зеленський. Цим документом утворено Раду з питань розвитку профтехосвіти як консультативно-дорадчий орган при президенті і затверджено положення про неї.



Про це повідомила пресслужба Офісу Президента в середу, 31 березня.

"Документ служить цілям модернізації системи професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці, міжнародних практик для забезпечення реалізації права громадян на якісну та доступну професійну (професійно-технічну) освіту, а також створення умов для формування і розвитку актуальних професійних компетенцій людини до її успішної професійної діяльності та самореалізації", - йдеться в повідомленні.

Основні завдання Ради:

моніторинг розвитку професійної (професійно-технічної) освіти;

аналіз і удосконалення законодавства України у цій сфері;

вивчення тенденцій розвитку ринку праці та прогнозування пріоритетних напрямків і шляхів розвитку освіти;

розробка пропозицій по формуванню сучасних професійних компетенцій у сфері професійної (професійно-технічної) освіти і т.д.

В указі зазначається, що Кабмін повинен забезпечити розробку і затвердити до 1 вересня 2021 року державну цільову програму розвитку професійної освіти на період до 2027 року, спрямовану на модернізацію системи професійної та професійно-технічної освіти.