Створено Раду з питань розвитку профтехосвіти

В Україні створено орган, метою якого є модернізація професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці.
Відповідний указ №130/2021 "Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти" підписав президент України Володимир Зеленський. Цим документом утворено Раду з питань розвитку профтехосвіти як консультативно-дорадчий орган при президенті і затверджено положення про неї.
Про це повідомила пресслужба Офісу Президента в середу, 31 березня.
Відповідний указ №130/2021 "Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти" підписав президент України Володимир Зеленський. Цим документом утворено Раду з питань розвитку профтехосвіти як консультативно-дорадчий орган при президенті і затверджено положення про неї.
Про це повідомила пресслужба Офісу Президента в середу, 31 березня.
Основні завдання Ради:
- моніторинг розвитку професійної (професійно-технічної) освіти;
- аналіз і удосконалення законодавства України у цій сфері;
- вивчення тенденцій розвитку ринку праці та прогнозування пріоритетних напрямків і шляхів розвитку освіти;
- розробка пропозицій по формуванню сучасних професійних компетенцій у сфері професійної (професійно-технічної) освіти і т.д.
В указі зазначається, що Кабмін повинен забезпечити розробку і затвердити до 1 вересня 2021 року державну цільову програму розвитку професійної освіти на період до 2027 року, спрямовану на модернізацію системи професійної та професійно-технічної освіти.
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