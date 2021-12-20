Створено електронний реєстр одержувачів гумпомощі

18:33 11 серпень Київ, Україна

Створено єдиний електронний реєстр, для контролю отримання та цільового використання гуманітарної допомоги.



Міністерством соціальної політики України та держпідприємством "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України" переведені в електронну форму - Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє прес-службу Мінсоцполітики.

"Розроблений інтерфейс дозволить спростити доступ користувачів до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги з можливістю безкоштовного пошуку відомостей по найменуванню, місцезнаходженням, кодом ЄДРПОУ та іншими даними одержувача гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що це перший етап впровадження Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, згідно з проектом постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання організації ведення Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги", що передбачає створення єдиної інформаційної системи ведення Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги, реєстр вантажів (товарів), коштів, в тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою, а також контролю за її цільовим використанням.