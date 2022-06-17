Оточення путіна бореться за вкрадене українське зерно

12:44 17 червня Київ, Україна

Згідно зі звітом розвідки, кремлівські союзники президента росії володимира путіна борються один з одним за контроль над прибутковою торгівлею зерном на окупованій Україні.



На основі польових звітів української розвідки в тилу ворога стає зрозуміло, що ізольований путін все більше покладається на заступника начальника штабу, колишнього прем'єр-міністра росії, а нині куратора Донбасу Сергія Кирієнка. Благословення путіна дозволило Кирієнку взяти під контроль окуповані регіони та побудувати структуру, яка служитиме його інтересам.





За даними української розвідки, 59-річний Кирієнко їздив на Донбас з 6 по 8 червня, відвідав порт Бердянськ, Донецьк та Луганськ та призначив кількох "своїх людей" на ключові пости в самопроголошених республіках, замість чиновників, обраних Владиславом Сурковим, колишнім ідеологом путіна, що знаходиться в немилості.

«Сергій Кирієнко зміцнює свою владу, призначаючи персонал», — йдеться у п'ятисторінковому звіті розвідки. «Кадри Суркова були замінені Кирієнківськими – всі новопризначені належать до його технократичного руху.

«Кирієнка цікавить портова логістика, тому що питання експорту зерна залишається пріоритетним для росії». Контроль за дорогоцінним товаром може зробити Кирієнка надзвичайно багатим. Російські чиновники могли отримувати величезні відкати із зернового ринку через корупційні схеми.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів зерна, минулого року було зібрано 86 млн тонн зерна. Війська росії зараз займають приблизно п'яту частину великої території України, включаючи багату водою Херсонщину та родючі поля Донбасу. Країни Африки та Близького Сходу особливо залежать від українських поставок, заблокованих російським чорноморським флотом з початку війни. Це призвело до зростання цін на зерно на третину і спонукало офіційних представників ООН попередити про глобальну нестачу продовольства.



США вважають, що росія вже експропріювала до 500 000 тонн українського зерна на суму 100 мільйонів доларів, завантаживши його на кораблі у Криму. Півострів, незаконно анексований росією в 2014 році, вважається федеративною республікою і тому не входить у компетенцію Кирієнка.

Українська розвідка заявляє, що Кирієнко зламає чинну схему нелегального вивезення української продукції через Крим.



«Кирієнко явно зламає чинну схему нелегального вивезення продукції через Крим — йому потрібна особиста ефективність та швидкі досягнення», — йдеться у звіті.



Силовий хід Кирієнка пов'язаний з його прагненням зміцнити свої позиції в москві за рахунок голови держдуми В'ячеслава Володіна та колишнього

президента, а нині заступника голови Ради безпеки та оборони росії дмитра медведєва.

У звіті вказується на раптову відставку п'яти російських губернаторів 10 та 11 травня та законодавчі зміни, що передають повноваження від різних державних установ до апарату президента, як свідчення боротьби усередині кремля.



«Табір Володіна втрачає губернаторів, цілі установи. Інститути, на які Володін раніше міг впливати, тепер можуть бути використані проти нього», - стверджують у звіті.



Розвідка припускає, що Кирієнко хоче знизити інтенсивність бойових дій в Україні, щоб зосередитись на розвитку зруйнованої економіки захоплених регіонів, тоді як Володін має намір дотримуватися жорсткого підходу, затягуючи конфлікт, аби захопити більше території.



Якщо Володін отримає гору, погрози стратити Ейдена Есліна та Шона Піннера, двох британських бійців, захоплених у полон, які служили в українських збройних силах, з більшою ймовірністю здійсняться, вважають автори. Кирієнко, швидше за все, використовуватиме полонених для переговорів щодо ослаблення західних санкцій, що дозволить росії продавати зерно з окупованих територій.



У понеділок російське незалежне ЗМІ Meduza повідомило, що противники Кирієнка почали завдавати удару у відповідь, натякаючи на те, що він перевищив свої повноваження до такого ступеня, що тепер змагається з самим путіним.



У неділю на сайті «Известий» з'явилася стаття «Звернення Сергія Кирієнка до Дня росії», в якій він заявив, що «вся росія відновить зруйнований фашистами Донбас — з російського бюджету буде виділено трильйони рублів — навіть ціною тимчасового зниження рівня життя в країні».



Незабаром після цього статтю було видалено, а Кирієнко заперечував, що написав її. Джерела, близькі до кремля, розповіли «Медузі», що підозрюють, що лист був опублікований його політичними опонентами у спробі завдати шкоди його репутації.