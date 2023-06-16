Союзники самі визначатимуть дату початку навчання українських пілотів — Столтенберг

Західні союзники України ухвалять індивідуальне рішення щодо часу початку навчання українських пілотів на винищувачах F-16, заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.
Столтенберг також наголосив, що для Заходу вкрай важливо посилити військове виробництво: "Ми перебуваємо в ситуації виснажливої війни, де битва розгортається навколо логістики та виробництва. Розширення виробництва грає вирішальну роль.
Глава НАТО зазначив, що насамперед необхідно збільшити обсяги виробництва боєприпасів.
Глава НАТО зазначив, що насамперед необхідно збільшити обсяги виробництва боєприпасів.
Столтенберг пояснив, що в цей час Альянс переглядає керівні принципи щодо виробництва боєприпасів, які мають критичне значення для бойових дій, включаючи боєприпаси калібру 155, які є важливими у війні в Україні. У червні має відбутися зустріч із цього питання за участю країн НАТО, ЄС та України, зазначив він.
До заходу мають приєднатися високий представник ЄС з питань оборони та зовнішньої політики Жозеп Боррель, а також єврокомісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, щоб забезпечити повну взаємодію з оборонною промисловістю, додав Столтенберг.
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