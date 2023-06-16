Союзники самі визначатимуть дату початку навчання українських пілотів — Столтенберг

16:17 23 травня Київ, Україна

Західні союзники України ухвалять індивідуальне рішення щодо часу початку навчання українських пілотів на винищувачах F-16, заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг

"В останні дні ми почули заяви кількох союзників, включаючи Сполучені Штати, Сполучене Королівство та кілька європейських країн-членів, про початок навчання українських пілотів на сучасних західних винищувачах стандарту НАТО . Це є ясним підтвердженням нашої готовності підтримати Україну та вжити необхідних довгострокових заходів. Однак, точну дату початку навчання визначить кожен союзник окремо", - сказав Столтенберг.

Столтенберг також наголосив, що для Заходу вкрай важливо посилити військове виробництво: "Ми перебуваємо в ситуації виснажливої війни, де битва розгортається навколо логістики та виробництва. Розширення виробництва грає вирішальну роль.



Глава НАТО зазначив, що насамперед необхідно збільшити обсяги виробництва боєприпасів.

"Звичайно, щоб продовжувати підтримувати Україну, нам також необхідно збільшувати виробництво озброєнь та боєприпасів. Ми бачимо, що дедалі більше країн-членів НАТО укладають контракти у цій галузі, і це те, що необхідно для дійсного збільшення виробництва”, - заявив генсек НАТО.

Столтенберг пояснив, що в цей час Альянс переглядає керівні принципи щодо виробництва боєприпасів, які мають критичне значення для бойових дій, включаючи боєприпаси калібру 155, які є важливими у війні в Україні. У червні має відбутися зустріч із цього питання за участю країн НАТО, ЄС та України, зазначив він.

"Я вирішив запросити представників оборонної промисловості з обох сторін Атлантики на наше засідання міністрів оборони наступного місяця на захід, на якому ми спілкуватимемося безпосередньо з усіма міністрами та оборонною промисловістю. ЄС, звичайно, запрошено, Україну запрошено на цю подію", - розповів генсек.

До заходу мають приєднатися високий представник ЄС з питань оборони та зовнішньої політики Жозеп Боррель, а також єврокомісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, щоб забезпечити повну взаємодію з оборонною промисловістю, додав Столтенберг.