Сучасний концтабір: представлений рапорт про злочини проросійських бойовиків

19:02 17 травень Київ, Україна

З початку збройного конфлікту на Донбасі в полон до сепаратистів, яких підтримує Російська Федерація, потрапили майже 4000 громадян України.



На базі свідчень колишніх полонених про факти порушень прав людини з міжнародного права, здійснених росіянами, і так званими сепаратистами в "ДНР" був підготовлений рапорт "Ізоляція. Голоси з підвалу".



Рапорт був представлений в понеділок під час міжнародного вебінару, участь в презентації взяли, зокрема, депутати Європарламенту Анна Фотига і Петрас Ауштревічус, віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госевська, співавтори рапорту, колишні ув'язнені та їхні родичі.



Як зазначила під час презентації співавторка рапорту, польська журналістка Моніка Андрушівська, свідчення колишніх бранців дають всі підстави називати цю в'язницю в Донецьку "сучасним концтабором", де все направлено на те, щоб знищити людину та її гідність.



Вона підкреслила, що керували і продовжують керувати злочинами в "Ізоляції" російські військові, серед яких є особи на псевдоніми "Майор", "Кузьмич".



Журналістка зазначила, що "Ізоляція" - це не єдине місце, де проросійські бойовики знущаються з людей.

"На цей момент ми маємо інформацію про як мінімум три інших місця, в яких людей катують і вбивають і до яких не маєте доступу", - зазначила польська журналістка.





Вона звернулася до депутатів Європарламенту, щоб вони закликали ОБСЄ здійснювати моніторинг цих місць, в результаті чого вони, можливо, перестануть існувати.



Андрушівська додала, що в майбутньому планується підготовка чергових рапортів про злочини бойовиків в "Ізоляції" та інших місцях на окупованій території України.



Український юрист Віталій Хекало звернув увагу на юридичний аспект злочинів, скоєних проросійськими бойовиками і їхніми кураторами з Росії на окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Він зазначив, що міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, повинні зробити все можливе, щоб отримати доступ до таких місць.



Під час вебінару з нагоди презентації рапорту виступили європейські політики, а також колишні в'язні "Ізоляції" Валерій Недосекін, дружина нинішнього політв'язня Матюшенка Тетяна Матюшенко, представлені записи з показаннями про злочини бойовиків колишніх бранців "ДНР" Валерія Соколова та Олександра Тимофєєва.



Більшість виступаючих наголосили, що міжнародне співтовариство приділяє недостатню увагу злочинам бойовиків і їхніх кураторів з Росії на Донбасі і питанню всіх незаконно утримуваних українських в'язнів на окупованих територіях. Відзначено також, що злочини російських і проросійських бойовиків рано чи пізно отримають належну оцінку з боку Міжнародного кримінального суду в Гаазі.



Рапорт "Ізоляція. Голоси з підвалу" на 63 сторінках підготували польська журналістка Моніка Андрушівська і український юрист Віталій Хекало, за підтримки фракції Європейських консерваторів і реформістів в Європарламенті.