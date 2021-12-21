Сучасна ФСБ намагається перевершити своїх кривавих попередників – правозахисники

15:09 21 грудень Київ, Україна

Громадська організація "АРДІС" провела акцію під посольством РФ з метою опору активному використанню співробітників ФСБ в агресії проти України.

20 грудня 1917 р. Рада народних комісарів РРФСР видала Декрет про утворення Всеросійської надзвичайної комісії (ВНК) у боротьбі з контрреволюцією та саботажем при РНК РРФСР. Ініціатором створення ВНК був В.І. Ленін. Першим главою ВНК став Ф.Е. Дзержинський. Революції потрібен був кривавий каральний меч, яким «нова» влада могла безжально знищувати «ворогів революції». І таким "мечем" стала ВНК.



З того часу минуло вже 104 роки, революція давно закінчилася, померли старі вожді, народжувалися і вмирали нові, змінювалися ідеї та ідеології, змінювалася влада. Багато разів "каральний меч" змінював свою назву: ВНК, ГПУ, ОГПУ, НКВС, НКДБ, МДБ, МВС, КДБ, МСБ, АФБ, МБ, ФСК, ФСБ. Незмінним за своєю звірячою сутністю залишився лише сам «кривавий інструмент» кремлівської влади. Інструмент, який нарешті сам фактично став владою сучасної Росії.

В останні десятиліття «центр влади» путінської Росії остаточно перемістився на Луб'янку. А коли до влади приходять ті, хто за своїми посадовими обов'язками має «шукати ворогів держави», кількість цих ворогів починає стрімко зростати. Бо без «ворогів», не має значення – справжніх чи уявних, зникає сама здатність і необхідність такої «влади». Тільки постійно звітуючи про чергові «розкриття» та «закриття», така влада має шанс залишатися «на плаву».



Сучасна Федеральна служба безпеки Росії - організатор терористичних актів, викрадень, замахів на вбивство та вбивств як у самій Росії, так і на території інших країн. За кількістю кривавих злочинів сучасна ФСБ начебто намагається перевершити своїх попередників під назвою минулих років.



Практично не викликає сумнівів причетність спецслужби до гучних вбивств депутата Держдуми Сергія Юшенкова, журналістів Юрія Щекочихіна, Пола Хлєбнікова, Анни Політковської, Анастасії Бабурової, Наталії Естемірової, ексагента ФСБ Олександра Литвиненка, адвоката Станіслава Маркелова, бухгалтера Сергія Магнітського, дагестанського активіста Руслана Магомедрагімова, політика Микити Ісаєва, опозиціонера Бориса Нємцова, чеченського емігранта – опонента Кремля Зелімхана Хангошвілі. Це далеко не повний перелік злочинів, які кремлівська влада вчинила руками «вбивць у погонах».



Сучасна Федеральна служба безпеки Росії - організатор терористичних актів, викрадень, замахів на вбивство та вбивств як у самій Росії, так і на території інших країн. За кількістю кривавих злочинів сучасна ФСБ начебто намагається перевершити своїх попередників під назвою минулих років.Практично не викликає сумнівів причетність спецслужби до гучних вбивств депутата Держдуми Сергія Юшенкова, журналістів Юрія Щекочихіна, Пола Хлєбнікова, Анни Політковської, Анастасії Бабурової, Наталії Естемірової, ексагента ФСБ Олександра Литвиненка, адвоката Станіслава Маркелова, бухгалтера Сергія Магнітського, дагестанського активіста Руслана Магомедрагімова, політика Микити Ісаєва, опозиціонера Бориса Нємцова, чеченського емігранта – опонента Кремля Зелімхана Хангошвілі. Це далеко не повний перелік злочинів, які кремлівська влада вчинила руками «вбивць у погонах». Кремль останніми роками створив собі репутацію влади, яка руками власних силовиків готова вбивати неугодних путінській владі людей у будь-якому місці, будь-коли і з будь-якої, навіть надуманої причини. З кожним роком злочини спецслужб стають дедалі зухвалішими і все частіше правда про виконавців та замовників таких злочинів стає надбанням суспільства. Російський опозиційний політик Олексій Навальний був отруєний бойовою речовиною з групи «Новачок» спеціальною групою співробітників ФСБ, котрі стежили за ним кілька років. Невдала спроба отруєння Олексія Навального та цинічно зухвала поведінка Кремля у невдалих примітивних спробах відвести підозру від ФСБ – розставила всі крапки щодо причетності спецслужбовців до кривавого путінського терору.

Під прицілом «кривавої гебні» опиняються не лише окремі «непокірні Кремлю» люди, а й цілі суверенні країни. Достовірно відомо про участь працівників та виконавців від ФСБ у подіях на Майдані взимку 2013-2014 років. 20 лютого 2019 року генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що слідством встановлено присутність працівників ФСБ Росії у Києві під час подій Євромайдану, зокрема, з 13 по 15 грудня 2013 року на території України перебувало 27 працівників ФСБ, а з 20 по 21 лютого – сім осіб, у тому числі помічник президента Росії Владислав Сурков, який особисто керував діями снайперів ФСБ, які відкривали вогонь як по мітингувальниках, так і правоохоронцях. Голова СБУ часів Януковича Олександр Якименко забезпечував умови для роботи, харчування та проживання співробітників ФСБ у січні та лютому 2014 року.



Англія українського півострова Крим російськими загарбниками управлялася з Москви чиновниками Кремля та ФСБ. Офіцери служби безпеки Росії брали активну участь в організації заколоту на українському Донбасі. Для внутрішньої спецслужби Путіна немає кордонів. Вона готова дотримуватися вказівок божевільного диктатора в будь-якій країні. Девіз співробітників ФСБ – «Держава, законність та честь» перетворився на порожню агітаційну брехню. Спецслужба падаючої у прірву держави давно вже діє поза законом і втратила честь.



Не слід забувати і про економічну складову злочинних дій ФСБ. Владі вигідно «записувати у вороги» всіх, у кого можна відібрати гроші. Так чинила інквізиція: інквізитори мали право на майно відьми, і відьом одразу стало дуже багато. Комерційна складова роботи «карального меча» – це не «творче надбання» ФСБ. Вона була присутня в роботі з часів ВНК. У розкритих архівах дедалі більше документів у тому, як «кати в погонах» у розстріляних видирали золоті зуби, знімали з них одяг, займалися мародерством. У реаліях сучасності велика частка справ, заведених ФСБ – не політична. Каріна Цуркан, Михайло Абизов, брати Магомедови – це все не про політику, а про перерозподіл коштів та активів. На всіх рівнях – від простого оперативника до керівника служби. Колишній "міністр оборони" невизнаної "ДНР" офіцер запасу ФСБ Росії Ігор Стрєлков відкрито заявив, що Росія наживається на окупованому Донбасі.

«Багато зроблено великих статків, зокрема, генералами мого колишнього відомства (ФСБ). Я знаю прізвища особисто», – сказав Стрєлков.

Фактично він уперше визнав участь найвищого керівництва внутрішньої спецслужби Росії в окупації української території, а також її розграбуванні.



Влада Кремля вже навіть не намагається прикривати свої злочинні наміри. Незважаючи на міжнародне засудження та внутрішній опір, Путін продовжує свою агресивну імперську політику, яка враховує лише його болючі бажання та ілюзії. Кремль завдає зло світу. Зокрема – руками ФСБ. Як кажуть: «Меч не винний у вбивствах. Винні руки, що його тримають». І все ж, настав час співробітникам ФСБ замислитися над тим, куди вже привели і продовжують вести «спецслужбу» руки Путіна. Адже у них мали б бути «холодний розум, чисті руки та гаряче серце».



20 грудня представники громадської організації "АРДІС" провели акцію під Посольством Російської Федерації в Україні з метою опору активному використанню працівників ФСБ РФ в агресії проти України. Сподіваємося, що ця акція зможе хоч трохи охолодити «гарячі голови» з Луб'янки і все ж таки змусить їх згадати про законність і честь…