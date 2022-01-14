Радники "нормандської четвірки" зберуться протягом 10 днів

Володимир Зеленський під час брифінгу в Австрії повідомив, що чергова зустріч радників "нормандської четвірки" повинна відбутися в найближчі 10 днів.

"Зустріч була багатогодинною. Зустрічі було недостатньо, щоб проговорити всі питання... Є багато речей, які проговорили, і питань, які підняли. Але не вирішили, а повинні були вирішити або хоча б мати генеральні домовленості, щоб відбулася зустріч вже лідерів. Тому не можу обіцяти, але знаю, сподіваюся і вірю, що, здається, протягом 10 днів повинна бути ще одна зустріч радників, після якої повинна вже бути зустріч лідерів "нормандської четвірки", - сказав Зеленський.