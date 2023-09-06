Радник президента України звинуватив ООН у "політичній беззубості"

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк висловив гостре невдоволення на адресу ООН, звинувативши організацію в "політичній беззубості та непрямому заохоченні злочинця".
У своєму повідомленні, розміщеному у вівторок, 5 вересня, у Twitter, він прокоментував заяву голови міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Еріка Мьосе, який заявив, що в ООН "недостатньо доказів" для того, щоб назвати події в Україні геноцидом.
Подоляк описав, які жахливі події відбуваються на українській території, включаючи атаки на міста, руйнування інфраструктури та тортури у фільтраційних таборах. Він підкреслив, що повномасштабна війна триває вже понад 560 днів, але за логікою ООН вона не може бути визнана геноцидом.
Радник також висловив своє здивування з приводу "політично коректних" термінів, що використовуються ООН, і пояснив, що, на думку організації, злочини росії в Україні не укладаються в рамки "геноциду". Він зробив висновок, що ООН побічно заохочує злочинні дії та несправедливість.
У своєму повідомленні, розміщеному у вівторок, 5 вересня, у Twitter, він прокоментував заяву голови міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Еріка Мьосе, який заявив, що в ООН "недостатньо доказів" для того, щоб назвати події в Україні геноцидом.
Подоляк описав, які жахливі події відбуваються на українській території, включаючи атаки на міста, руйнування інфраструктури та тортури у фільтраційних таборах. Він підкреслив, що повномасштабна війна триває вже понад 560 днів, але за логікою ООН вона не може бути визнана геноцидом.
Радник також висловив своє здивування з приводу "політично коректних" термінів, що використовуються ООН, і пояснив, що, на думку організації, злочини росії в Україні не укладаються в рамки "геноциду". Він зробив висновок, що ООН побічно заохочує злочинні дії та несправедливість.
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