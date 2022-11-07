Радник президента США веде переговори з помічниками путіна - The Wall Street Journal

09:39 07 листопада Київ, Україна

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван останніми місяцями веде конфіденційні переговори з помічником путіна, юрієм ушаковим і секретарем радбезу росії миколою патрушевим.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.



За словами співрозмовників газети, Салліван спілкувався з російською стороною, щоб знизити ризик ескалації та тримати канали зв'язку відкритими, а не для обговорення врегулювання війни.



Відповідаючи на запитання, чи брав участь Салліван у нерозголошених розмовах з ушаковим або патрушевим, спікер Ради національної безпеки Адрієн Вотсон сказала: "Люди стверджують багато речей" і відмовилася від подальших коментарів. У кремлі не відповіли на запит видання про коментар.



Білий дім публічно не визнав жодних дзвінків між паном Салліваном і якимось високопоставленим російським чиновником із березня, коли він розмовляв із патрушевим.



Як зазначає WSJ, негласні дискусії відбуваються у той момент, коли традиційні дипломатичні контакти між Вашингтоном і москвою скоротилися, а путін та його помічники натякнули, що він може вдатися до використання ядерної зброї для захисту "російської території".



Незважаючи на підтримку України та санкції проти росії за вторгнення, Білий дім заявив, що підтримувати певний рівень контакту з москвою є обов'язковим для досягнення певних взаємних інтересів національної безпеки.



Деякі офіційні особи США заявили, що Салліван відомий тим, що наполягає на встановленні лінії зв'язку з росією, хоча інші високопосадовці вважають, що переговори в нинішніх дипломатичних і військових умовах не будуть плідними.



Чиновники не назвали точних дат та кількості дзвінків і не сказали, чи були вони результативними.



За даними джерел, прагнення Саллівана до контактів з росією не знаходить підтримки в інших чиновників у США, які не вважають таку взаємодію у поточних умовах продуктивною.