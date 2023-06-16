Радник голови ОП України оголосив про початок контрнаступу ЗСУ

Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента України, підтвердив, що український контрнаступ уже триває кілька днів. Він уточнив, що контрнаступ не може бути обмежений "конкретною годиною конкретного дня".
В інтерв'ю італійському телеканалу Rai та на своїй сторінці у Twitter Подоляк поділився інформацією про поточний стан контрнаступу.
Він зазначив, що війна розгортається протягом 1500 кілометрів кордону, і дії вже почалися.
Радник глави ОП наголосив, що Україна прагне знищити російські позиції на окупованих москвою територіях, включаючи Донбас та Крим, використовуючи надану зброю, таку як ракети великої дальності "Storm Shadow", танки "Леопард" та протиракетні комплекси, надані Францією та Італією.
Він також зазначив, що винищувачі F-16 допоможуть закрити повітряний простір.
Подоляк підкреслив, що контрнаступ - це не поодинока подія, яка розпочнеться у певну годину з урочистою церемонією.
Це безліч різних дій зі знищення російських окупаційних військ на різних напрямках, які вже відбувалися вчора, тривають сьогодні і відбуватимуться завтра.
Він наголосив, що однією з цілей контрнаступу є інтенсивне знищення логістичної інфраструктури супротивника.
В інтерв'ю італійському телеканалу Rai та на своїй сторінці у Twitter Подоляк поділився інформацією про поточний стан контрнаступу.
Він зазначив, що війна розгортається протягом 1500 кілометрів кордону, і дії вже почалися.
Радник глави ОП наголосив, що Україна прагне знищити російські позиції на окупованих москвою територіях, включаючи Донбас та Крим, використовуючи надану зброю, таку як ракети великої дальності "Storm Shadow", танки "Леопард" та протиракетні комплекси, надані Францією та Італією.
Він також зазначив, що винищувачі F-16 допоможуть закрити повітряний простір.
Подоляк підкреслив, що контрнаступ - це не поодинока подія, яка розпочнеться у певну годину з урочистою церемонією.
Це безліч різних дій зі знищення російських окупаційних військ на різних напрямках, які вже відбувалися вчора, тривають сьогодні і відбуватимуться завтра.
Він наголосив, що однією з цілей контрнаступу є інтенсивне знищення логістичної інфраструктури супротивника.
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