Рада планує закликати низку міжнародних інституцій визнати дії Росії в Україні геноцидом

Верховна Рада планує закликати ООН, Європарламент, ПАРЄ та Парламентську Асамблею ОБСЄ визнати дії, вжиті армією Росії проти України від 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу. Таке звернення буде направлено також урядам та парламентам іноземних держав..
Про це йдеться у проекті заяви ВР "Про скоєння Російською Федерацією геноциду в Україні".
Про це йдеться у проекті заяви ВР "Про скоєння Російською Федерацією геноциду в Україні".
У ній, зокрема, наводять затвердження президента Росії Володимира Путіна та інших російських політиків, у яких вони системно заперечують право українців на самоідентифікацію, самовизначення та, як наслідок, існування
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