Рада планує закликати низку міжнародних інституцій визнати дії Росії в Україні геноцидом

20:57 11 квітня Київ, Україна





Про це Верховна Рада планує закликати ООН , Європарламент, ПАРЄ та Парламентську Асамблею ОБСЄ визнати дії, вжиті армією Росії проти України від 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу. Таке звернення буде направлено також урядам та парламентам іноземних держав..Про це йдеться у проекті заяви ВР "Про скоєння Російською Федерацією геноциду в Україні".

"Сьогодні з повною впевненістю можна констатувати, що вчинені збройними силами Російської Федерації дії є не просто злочином агресії, а мають на меті системне та послідовне знищення Українського народу, його самобутність та позбавлення його права на самовизначення та самостійний розвиток", - зазначають у проекті заяви.

У ній, зокрема, наводять затвердження президента Росії Володимира Путіна та інших російських політиків, у яких вони системно заперечують право українців на самоідентифікацію, самовизначення та, як наслідок, існування