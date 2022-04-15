Рада нацбезпеки України провела засідання - які питання розглянули

19:44 16 липня Київ, Україна

Сьогодні пройшло п'ятничне засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО), на якому розглянули шість питань, одне з яких - секретне.





За його словами, перше питання про безпеку держкордону є секретним. Його знову обговорять через два тижні.



Другим питанням на РНБО вирішили, що в деклараціях з'явиться графа про наявність подвійного громадянства. Про це повідомив глава Радбезу Олексій Данилов За його словами, перше питання про безпеку держкордону є секретним. Його знову обговорять через два тижні.Другим питанням на РНБО вирішили, що в деклараціях з'явиться графа про наявність подвійного громадянства.

"Ми в це рішення внесли певне доповнення, що стосується того, що всі люди, які заповнюють декларації відповідно до закону про запобігання корупції, повинна обов'язково бути додана графа про те, чи мають ці люди громадянство інших країн або посвідку на проживання тієї чи іншої країни. Це буде обов'язковим для громадян, які заповнюють декларації, таких громадян, я нагадаю, близько одного мільйона в рік. Якщо Верховна Рада прийме закон про олігархів, вони також повинні будуть заповнювати декларацію і вказувати наявність в них іншого громадянства", - сказав Данилов.

Також розглядалося питання корисних копалин для економіки і боєготовності. Визначено 137 видів сировини, яке буде під особливим контролем.



Також на РНБО ухвалили рішення про введення санкцій проти дев'яти громадян, які перебувають в списку санкцій США. При цьому імен тих, хто потрапили під санкції, Данилов не назвав. Також він повідомив, що список з ще 25 організацій, які можуть потрапити під санкції, відправили на доопрацювання.



П'ятим питанням обговорювалося допуск в 2021 році військ іноземних держав, в тому числі для участі в параді до Дня Незалежності.



Останнім питанням обговорили моніторинг щодо виконання закону про олігархів.



Крім того, обговорили, як буде реагувати система охорони здоров'я на нові штами коронавірусу.



За словами Данилова, вже у 33% українців за даними досліджень сформувався імунітет.