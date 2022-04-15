Рада нацбезпеки України провела засідання - які питання розглянули

Сьогодні пройшло п'ятничне засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО), на якому розглянули шість питань, одне з яких - секретне.
Про це повідомив глава Радбезу Олексій Данилов.
За його словами, перше питання про безпеку держкордону є секретним. Його знову обговорять через два тижні.
Другим питанням на РНБО вирішили, що в деклараціях з'явиться графа про наявність подвійного громадянства.
За його словами, перше питання про безпеку держкордону є секретним. Його знову обговорять через два тижні.
Другим питанням на РНБО вирішили, що в деклараціях з'явиться графа про наявність подвійного громадянства.
Також розглядалося питання корисних копалин для економіки і боєготовності. Визначено 137 видів сировини, яке буде під особливим контролем.
Також на РНБО ухвалили рішення про введення санкцій проти дев'яти громадян, які перебувають в списку санкцій США. При цьому імен тих, хто потрапили під санкції, Данилов не назвав. Також він повідомив, що список з ще 25 організацій, які можуть потрапити під санкції, відправили на доопрацювання.
П'ятим питанням обговорювалося допуск в 2021 році військ іноземних держав, в тому числі для участі в параді до Дня Незалежності.
Останнім питанням обговорили моніторинг щодо виконання закону про олігархів.
Крім того, обговорили, як буде реагувати система охорони здоров'я на нові штами коронавірусу.
За словами Данилова, вже у 33% українців за даними досліджень сформувався імунітет.
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