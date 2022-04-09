13:35 08 квітня Київ, Україна

Рада Європи затвердила п'ятий пакет санкцій проти росії, за яким ембарго на вугілля почне діяти з серпня.



У пакет, крім того, входить:



▪️заборона надавати доступ до портів ЄС суднам, зареєстрованим під прапором росії, крім сільськогосподарської та харчової продукції, гуманітарної допомоги та енергетики



▪️заборона будь-яким російським та білоруським автотранспортним підприємствам перевозити вантажі автомобільним транспортом у межах ЄС, у тому числі транзитом. Крім фармацевтичної, медичної, сільськогосподарської та харчової продукції, включаючи пшеницю, а також автомобільний транспорт з гуманітарною метою



▪️ подальші заборони на експорт, спрямовані на реактивне паливо та інші товари, такі як квантові комп'ютери та передові напівпровідники, високоякісна електроніка, програмне забезпечення, чутливі машини та транспортне обладнання, а також нові заборони на імпорт таких продуктів, як: деревина, цемент, добрива, морепродукти та лікер. Узгоджені заборони на експорт та імпорт становлять 10 млрд євро та 5,5 млрд євро відповідно



▪️ низка цілеспрямованих економічних заходів, спрямованих на посилення наявних заходів та усунення прогалин у введених санкціях.



Рада ЄС також вирішила накласти санкції на компанії, чиї продукти чи технології зіграли роль у вторгненні, ключових олігархів та бізнесменів, пропагандистів, а також членів сімей осіб, які вже потрапили під санкції.



Повна заборона на транзакції накладена на чотири ключові російські банки, які представляють 23% ринку в російському банківському секторі.