Рада Європи засудила проведення псевдовиборів на ТОТ України та назвала їх нелегітимними

15:06 11 вересня Київ, Україна

Рада Європи засудила проведення росією псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України 8-10 вересня, заявивши, що "вибори" є недійсними відповідно до міжнародного права.



Про це йдеться у спільній заяві голови Комітету міністрів Ради Європи Кріш'яніса Каріньша, президента Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокса та генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич.

"Ми рішуче засуджуємо нелегітимні фіктивні "вибори", що відбулися 8-10 вересня 2023 р. на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України", - йдеться у заяві.

Керівництво Ради Європи підкреслило, що так звані "вибори", що проводяться з грубим порушенням міжнародного права, є ще однією ілюстрацією заперечення росії цінностей демократії, прав людини і верховенства права, що підтримуються Радою Європи.

"Рішення російської влади організувати їх є лише останнім у низці незаконних і згубних рішень, ухвалених нею з моменту виключення російської федерації з нашої організації в результаті її агресивної війни проти України. Ці фіктивні вибори можуть лише вважатися недійсними відповідно до міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

Також у Раді Європи підтвердили тверду підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.