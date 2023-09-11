Рада Європи засудила проведення псевдовиборів на ТОТ України та назвала їх нелегітимними

Рада Європи засудила проведення росією псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України 8-10 вересня, заявивши, що "вибори" є недійсними відповідно до міжнародного права.
Про це йдеться у спільній заяві голови Комітету міністрів Ради Європи Кріш'яніса Каріньша, президента Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокса та генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич.
Про це йдеться у спільній заяві голови Комітету міністрів Ради Європи Кріш'яніса Каріньша, президента Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокса та генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич.
Керівництво Ради Європи підкреслило, що так звані "вибори", що проводяться з грубим порушенням міжнародного права, є ще однією ілюстрацією заперечення росії цінностей демократії, прав людини і верховенства права, що підтримуються Радою Європи.
Також у Раді Європи підтвердили тверду підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.
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