Рада ЄС внесла обхід санкцій до списку кримінальних злочинів

14:12 28 листопада Київ, Україна

Рада ЄС сьогодні одноголосно ухвалила рішення додати порушення обмежувальних заходів до переліку "злочинів ЄС", включених до Договору про функціонування ЄС.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради.



Зазначається, що держави-члени ЄС по-різному визначають, що є порушенням обмежувальних заходів та які санкції мають застосовуватися у разі їхнього порушення.

"Це може призвести до різного ступеня виконання санкцій та ризику обходу цих заходів, що потенційно дозволяє особам, які перебувають під санкціями, продовжувати отримувати доступ до своїх активів та підтримувати режими, на які спрямовані заходи ЄС", - йдеться у повідомленні.

Після ухвалення цього рішення Єврокомісія подасть пропозицію щодо директиви, яка містить мінімальні правила визначення кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. Цей проєкт директиви має бути обговорений та прийнятий Радою ЄС та Європейським парламентом.