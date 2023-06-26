Рада ЄС збільшила фінансування Європейського фонду миру

15:18 26 червня Київ, Україна

Рада ЄС ухвалила важливе рішення щодо підвищення верхньої межі фінансування Європейського фонду миру на 3,5 мільярда євро. Цей фонд надає компенсацію країнам, які передають озброєння Україні.



Пресслужба Ради ЄС підтвердила цю інформацію.



Відповідно до угоди від 20 березня 2023 року, верхня межа фінансування Європейського фонду миру, відомого як European Peace Facility, була збільшена на 3,5 мільярда євро, досягнувши понад 12 мільярдів євро.



Це рішення було прийнято для забезпечення фінансової стабільності даного інструменту та забезпечення більшої передбачуваності у довгостроковій перспективі. Вона також дозволить Європейському Союзу швидко реагувати на різні ситуації, що виникають у світі.



Жозеп Боррель зазначив, що це вже друге збільшення фінансування Європейського фонду миру з моменту його створення у 2021 році.



У комюніке підкреслили, що це рішення є зрозумілим політичним сигналом, який свідчить про готовність Європейського Союзу надавати військову підтримку Україні та іншим партнерам.