Рада ЄС підтримала подальшу військову допомогу Україні

16:44 02 лютого Київ, Україна





Про це Рада Європейського Союзу схвалила подальшу військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру напередодні саміту Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого у Києві.Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

"Напередодні саміту між Європейським Союзом та Україною Рада сьогодні вжила заходів допомоги в рамках Європейського фонду миру (EPF), які передбачають подальшу військову допомогу Збройним силам України. Вони складаються із сьомого пакету на суму 500 мільйонів євро та нового заходу допомоги у розмірі 45 мільйонів євро на підтримку зусиль щодо навчання Місії військової допомоги Європейського Союзу (EUMAM Ukraine)", — йдеться у повідомленні.

Верховний представник із закордонних справ та політики безпеки ЄС Жозеп Боррель під час виступу заявив, що Україна має отримати всю необхідну військову техніку та навчання, необхідні для захисту своєї території та свого народу від російської агресії.

"Вони не просто захищають свою країну; вони також захищають наші спільні цінності та основні засади міжнародного права. Сьогоднішні нові заходи посилають чіткий сигнал у критичний момент: ми продовжуватимемо підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно і поки це необхідно", - наголосив чиновник.

Зазначається, що сьомий пакет допомоги доводить загальний внесок Європейського Союзу в рамках EPF для України на суму 3,6 мільярда євро.. При цьому метою нового заходу підтримки Збройних сил України, які пройшли підготовку в рамках EUMAM Ukraine, є надання необхідного нелетального обладнання та предметів постачання, а також підтримки навчальних заходів.