Рада ЄС схвалила підписання Угоди про спільний авіаційний простір з Україною

14:47 28 червня Київ, Україна

Угода про спільний авіаційний простір ЄС і України зніме ринкові обмеження і приєднає країну до внутрішнього авіаційного ринку ЄС.



Про це повідомляється на сайті Ради ЄС у понеділок, 28 червня.



"Сьогодні Рада дала добро на підписання трьох угод про авіацію сусідства - з Україною, Вірменією і Тунісом, а також угоди про повітряний транспорт з Катаром", - йдеться в повідомленні.



Дані угоди відкриють ринок повітряних перевезень, пропонуючи нові можливості як для споживачів, так і для операторів.



"Три угоди про сусідство знімуть ринкові обмеження щодо сусідніх країн ЄС і приєднають ці країни до внутрішнього авіаційного ринку ЄС, оскільки вони приймуть авіаційні стандарти ЄС і будуть застосовувати авіаційні правила ЄС", - зазначається в повідомленні.



Рішення по Україні також дозволяють застосовувати угоду на тимчасовій основі до завершення процедур, необхідних для набуття нею чинності.



Очікується, що угоди будуть підписані восени, а після затверджені кожною державою-членом, Союзом і іншою стороною.



На рішення Ради ЄС відреагував президент України Володимир Зеленський.



"Вдячний Європейській Раді та головуванню Португалії в Раді ЄС у 2021 році за прийняття Угоди про спільний авіапростір між Україною та ЄС. Угода дозволить нашим громадянам отримати дешевше квитки і розширити географію подорожей. Її підписання стане ще одним кроком до входження України в єдиний європейський простір", - написав він у Twitter.



Нагадаємо, Угода про відкритий авіапростір досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку про приналежність Гібралтару. Шанс на якнайшвидше підписання дав вихід Великобританії з ЄС, але на жовтневому саміті Україна-ЄС Брюссель знову переніс це підписання, посилаючись на незавершений процес "розлучення" з Лондоном.



У квітні Єврокомісія схвалила проєкт рішення Ради для підписання угоди про спільний авіаційний простір з Україною.