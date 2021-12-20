Рада Безпеки ООН збирає екстрене засідання по Північній Кореї

11:50 27 березень Київ, Україна

Як відомо, нещодавно КНДР провела два пуски балістичних ракет в бік Японського моря. Одна з ракет впала в Японському морі. Ракети впали за межами виключної економічної зони Японії і не завдали шкоди. І все ж, японський прем'єр Есіхіде Суга заявив протест у зв'язку з пусками, назвавши їх порушенням резолюції Ради Безпеки ООН. Рада національної безпеки Південної Кореї також висловила стурбованість у зв'язку зі тим, що трапилося.

В результаті країни-члени Ради Безпеки ООН збираються 30 березня на позачергову зустріч з питання відновлення Північною Кореєю ракетних випробувань. Про це в сьогодні, 27 березня, повідомило агентство ТАСС з посиланням на джерело в Радбезі.

"Відповідне обговорення запросила Франція від імені європейських членів Ради (Франція, Великобританія, Естонія, Ірландія, Норвегія)", - цитує видання дипломата.

За даними агентства, у вівторок засідання відбудеться в закритому форматі.