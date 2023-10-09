Рада Безпеки ООН ніяк не прокоментувала напад на Ізраїль - CNN

08:15 09 жовтня Київ, Україна

Рада Безпеки ООН не випустила офіційної спільної заяви після екстреного засідання, присвяченого нападу на Ізраїль. Ця інформація була надана телеканалом CNN, посилаючись на висловлювання кількох членів Ради Безпеки.



Роберт Вуд, заступник посла Сполучених Штатів Америки в ООН, повідомив журналістам, що хоча багато країн засудили атаки, здійснені ХАМАСом, були й ті, які відмовилися робити це.

"Я не можу докладно розповідати про те, що обговорювалося на брифінгу, але безліч країн засудили атаки з боку ХАМАСу. Проте не всі присутні висловили своє засудження, і я не заглиблюватимуся в деталі. Я думаю, що ви, ймовірно, зможете виявити одну з них і без моїх слів", - наголосив дипломат.

За його словами, ситуація залишається мінливою та дуже небезпечною, а офіційні особи докладають усіх зусиль для того, щоб не допустити поширення конфлікту на весь регіон.