Наради Залужного з генералами НАТО регулярні, але не для медіа - ОП

11:56 27 серпня Київ, Україна

Коли йде війна, командуванню військами доводиться проводити безліч різноманітних нарад та зустрічей. Але абсолютно ясно, що не всі зустрічі та наради призначені для "сторонніх вух" чи ЗМІ. Тому радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону так і сказав, що нарада головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з вищим командуванням НАТО була секретом лише для медіа.

"Це секретна нарада для медіа. Залужний активно спілкується із представниками міністерств оборони чи генштабів наших партнерів. Практично щодня", – заявив він.

Подоляк додав, що такі наради потрібні, тому що потрібно постійно вносити корективи щодо тактики та стратегій з огляду на дії росії. Також партнерам пояснюватимуть, що саме потрібно Україні.

"Ці консультації постійно продовжуються. Тим більше, вони йдуть з нашими партнерами зі США та Великобританії. Але про що саме вони йдуть, ми в ефірі це не обговорюватимемо", - резюмував радник керівника ОП.

Напередодні ЗМІ повідомили, що командування НАТО провело секретну нараду з Валерієм Залужним на польському кордоні. Саме після цього начебто змінилася стратегія української армії.