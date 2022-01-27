Радбез ООН сьогодні обговорить конфлікт в Єрусалимі

08:31 10 травень Київ, Україна

Сьогодні пройде непланове засідання членів Ради Безпеки ООН, основною темою якого стане конфлікт на сході Єрусалиму.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела в Радбезі.



За даними видання, ініціаторами зустрічі стали Туніс, Ірландія, КНР, Естонія, Франція, Норвегія, Нігер, В'єтнам і Сент-Вінсент і Гренадіни.



Так, в ході зустрічі сторони обговорять кроки для стабілізації обстановки в місті, в східній частині якого з середини квітня зросла напруга.



Останні дні зіткнення між ізраїльськими силовиками і палестинцями відбуваються відразу в двох частинах міста - біля Храмової гори і в районі Шейх-Джаррах. За даними поліції, тисячі вірян влаштовують заворушення в цих місцях після вечірньої молитви.