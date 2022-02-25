Рада безпеки ООН розгляне резолюцію, що засуджує вторгнення Росії в Україну

16:55 25 лютий Київ, Україна

У п'ятницю о 15.00 за Нью-Йорком (22.00 за Києвом) Рада Безпеки ООН збереться на засідання, щоб розглянути резолюцію, яка засуджує вторгнення Росії в Україну та вимагає від Москви негайно та беззастережно зупинити наступ.

«Напад Росії на Україну – це напад на Статут ООН та кожна держава-член. У п'ятницю Рада Безпеки ООН голосуватиме за резолюцію, яка має притягти Росію до відповідальності. Ми просимо кожного члена ООН підтримати ці дії, коли російські бомби та танки атакують Україну», - повідомив у своєму Twitter постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Резолюція рішуче засуджує агресію, вторгнення та порушення суверенітету України з боку Росії. Вона підтверджує суверенітет, незалежність, єдність та територіальну цілісність України, а також вимагає від Російської Федерації негайно повністю та беззастережно вивести свої війська з території України.



Вона також закликає до надання швидкої та безперешкодної гуманітарної допомоги нужденним в Україні та захисту цивільного населення, включаючи гуманітарний персонал. Документ також закликає Генерального секретаря, держав-членів ООН та ОБСЄ продовжувати свої зусилля щодо подолання гуманітарної та кризи біженців, що виникли через агресію Росії.



Як пояснив Сергій Кислиця, у четвер вдень після того, як текст резолюції було фіналізовано та документ був зареєстрований, розпочалися консультації з країнами-членами Ради безпеки, щоб документ набрав якнайбільше голосів.



Ініціаторами та авторами документа виступили США та Албанія. Співавторами резолюції вже стали Норвегія, Латвія і збір підписів триває.. За словами українського постпреда, очікується, що документ буде підтримано десятками держав-членів ООН.



Як повідомило джерело в уряді США, американські дипломати розуміють, що Росія, своєю чергою, ймовірно використовує своє право вето, щоб заблокувати ухвалення резолюції.



Водночас, за оцінками джерела, це лише наголосить на ізольованості Росії. Крім того, такі дії Москви не повинні зупиняти Раду Безпеки від рішучих дій, адже саме для вирішення такої ситуації Рада Безпеки і була створена. Американська посолка при ООН Лінда Томас-Грінфілд у свою чергу заявила: Росія не може накласти вето на наші голоси.



За інформацією джерела, голосування за резолюцію – це лише перший крок. Після цього очікується засідання Генеральної асамблеї. "Ми розглядаємо Генеральну Асамблею та мобілізацію держав-членів з усього світу як ключову частину відповіді на цей кричущий акт", - додав співрозмовник.