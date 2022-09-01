Рада безпеки ООН обговорила ізраїльську операцію "Світанок" у Секторі Гази

12:26 09 серпня Київ, Україна





Виступаючи на засіданні Радбезу ООН, представник росії, Василь Небензя заявив: "Стрімка деградація обстановки в зоні конфлікту, що вилилася в збройну конфронтацію і численні людські жертви, викликає у нас глибоке занепокоєння. Чергову ескалацію спровокували удари ВПС Ізраїлю, на які палестинські угруповання розпочали масовані невибіркові обстріли ізраїльської території".



Брехливий представник кремля не помічає терактів проти ізраїльтян, які були раніше та які запланував "Ісламський джихад". Адже саме вони й спровокували операцію ЦАХАЛу. Також він проігнорував доведені Ізраїлем докази того, що численні жителі Сектору Гази постраждали через невдалі пуски палестинських ракет, що вибухнули на території самого анклаву. Хоча на численних відео видно, як ракети, запущені палестинськими терористами, падають на території Гази. Росія виправдовує свої злочини та злочини своїх друзів з "Ісламського Джихаду". Хоча складно вже чомусь дивуватися, якщо така ж позиція у рашистів і по Україні.



На відміну від Небензі, постпред США Лінда Томас-Грінфілд рішуче засудила "Ісламський джихад" і заявила: "Вбивства мирних жителів мають бути розслідувані, слід також уникати поспішних висновків".



Грінфілд навела як приклад інцидент у Джебалії, внаслідок якого загинули п'ятеро мирних жителів, зокрема, четверо дітей. У ніч на вівторок 9 серпня Рада безпеки ООН провела спеціальне засідання, присвячене обговоренню операції ЦАХАЛу "Світанок" у Секторі Гази. І це засідання стало черговим виявом цинічної позиції росії.Виступаючи на засіданні Радбезу ООН, представник росії, Василь Небензя заявив: "Стрімка деградація обстановки в зоні конфлікту, що вилилася в збройну конфронтацію і численні людські жертви, викликає у нас глибоке занепокоєння. Чергову ескалацію спровокували удари ВПС Ізраїлю, на які палестинські угруповання розпочали масовані невибіркові обстріли ізраїльської території".Брехливий представник кремля не помічає терактів проти ізраїльтян, які були раніше та які запланував "Ісламський джихад". Адже саме вони й спровокували операцію ЦАХАЛу. Також він проігнорував доведені Ізраїлем докази того, що численні жителі Сектору Гази постраждали через невдалі пуски палестинських ракет, що вибухнули на території самого анклаву. Хоча на численних відео видно, як ракети, запущені палестинськими терористами, падають на території Гази. Росія виправдовує свої злочини та злочини своїх друзів з "Ісламського Джихаду". Хоча складно вже чомусь дивуватися, якщо така ж позиція у рашистів і по Україні.На відміну від Небензі, постпред США Лінда Томас-Грінфілд рішуче засудила "Ісламський джихад" і заявила: "Вбивства мирних жителів мають бути розслідувані, слід також уникати поспішних висновків".Грінфілд навела як приклад інцидент у Джебалії, внаслідок якого загинули п'ятеро мирних жителів, зокрема, четверо дітей.



"Ізраїль звинувачували у загибелі дітей у Джебалії, але, схоже, їх було вбито ракетою, яку випустили бойовики Ісламського джихаду.

Ми стурбовані гуманітарними наслідками застосування насильства та підтримуємо право Ізраїлю на самооборону перед обличчям терористичних загроз, включаючи ракетні обстріли", - заявила Лінда Томас-Грінфілд.



Грінфілд особливо наголосила на тому, що "Ісламський джихад" - це "терористична організація під іранською егідою, яка роками здійснює напади на цивільне населення, а його лідери перебували в Тегерані під час ракетних обстрілів".



Представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан також виступив на засіданні і аргументовано заявив, що "Ісламський джихад випустив по території Ізраїлю 1100 ракет, з яких 200 впали в Газі, вбивши ні в чому не винних палестинців, зокрема, дітей.



"Ворог, з яким має справу Ізраїль, готовий вбивати власних дітей, у спробі вбити якнайбільше ізраїльтян, у тому числі дітей", - додав він.



Коментуючи інцидент у Джебалії, Ердан сказав: "Незалежно від того, скільки доказів ми зберемо і представимо світу, палестинці завжди упиратимуться у своїй брехні. Це ганебно і шкода".