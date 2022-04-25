Сотий "гумконвой": Україна направила РФ ноту протесту

18:15 26 листопада Київ, Україна

У МЗС України відреагували на сотий "гуманітарний конвой" Російської Федерації, спрямований на Донбас.



Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ України.



"Ігноруючи раніше висловлені неодноразові застереження української сторони, без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов і модальностей доставлення гуманітарної допомоги, які були раніше узгоджені між Україною, Росією і Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, російська сторона незаконно перемістила на територію України так званий "гуманітарний конвой" для населення на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях в Донецькій і Луганській областях України", - заявили в МЗС.



За даними дипломатів, переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган" і закриті Україною пункти пропуску "Ізварине" і "Успенка".



При цьому наголошується, що російська сторона зробила неможливим здійснення українськими прикордонниками та митниками обов'язкових контрольних процедур, передбачених законодавством України та нормами міжнародного права, в тому числі двосторонніми міжнародними договорами.



"З огляду на ці протиправні дії, Міністерству закордонних справ Російської Федерації відправлена нота протесту з вимогою неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, в тому числі двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставлення гуманітарних вантажів. Українська сторона також вимагає надалі направляти їх оформленими відповідно до законодавства України і через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску", - заявили в МЗС.