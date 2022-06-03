Сотий день війни: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

08:30 03 червня Київ, Україна

Генеральний штаб ЗСУ опублікував ранкове зведення з фронту, згідно з яким українські бійці змусили окупантів відступити на чотирьох напрямках.

Донбас

На Лиманському напрямку - рф обстріляла цивільну інфраструктуру, вела штурмові дії в районі Студенка, бойові дії продовжуються.



На Сєвєродонецькому напрямку – обстріли в районах Сєвєродонецька, Боровського, Устинівки, Лисичанська. РФ завдала авіаудару неподалік від Мирної Долини. У районі Метелкіного та Білогорівки намагалася вести штурмові дії, але зазнала втрат і відійшла на попередні позиції. У центрі Сєвєродонецька продовжуються бої.



Бахмутський – росіяни вели обстріли в районі низки населених пунктів, завдавали авіаудари, поблизу Врубівки безуспішно вели штурмові дії. Попаснянський - окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії рф втратили мінімум 50% особового складу, зброї та техніки. Особовий склад росіян деморалізовано через перенесення термінів ротації – це призводить до відмови від участі у боях.



Авдіївський, Курахівський, Новопавлівський, Запорізький – без активних бойових дій ворога, обстріл інфраструктури. Окремі російські підрозділи та ДРГ намагалися вести штурмові дії в районі Красногорівки та Полтавки, але без успіху відійшли на попередні позиції.



Південь

На Південнобузькому - рф обстрілювала інфраструктуру. На окремих ділянках Криворізького напрямку активізувала повітряну розвідку та намагалася провести штурмові дії, але отримала відсіч та відійшла на раніше зайняті позиції.



Слобожанський напрямок

Харківський напрямок – армія рф активних бойових дій не проводила, основні зусилля кинула на стримування українських сил, обстрілювала цивільну інфраструктуру, завдала авіаудару поблизу Нового.



На Слов'янському – ворог обладнає позиції, обстрілює інфраструктуру, силами армійської авіації завдав удару поблизу Довгенького. Армія рф безуспішно проводила штурмові дії та відійшла в районі Богородичного та Долини.