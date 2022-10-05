Співробітники Міжнародного кримінального суду зможуть працювати на території України

20:03 04 жовтня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора. Фахівці Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) матимуть можливість проводити слідчі дії на території України завдяки закону , підписаному президентом Володимиром Зеленським.Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким було внесено правки до Кримінального процесуального кодексу України. Вони стосуються врегулювання та удосконалення співпраці з Міжнародним кримінальним судом. Закон розширює повноваження МКС проводити самостійно слідчі та процесуальні дії на території України після їхнього узгодження з генеральним прокурором", – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у держустанові, генеральний прокурор Андрій Костін під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом зазначив, що росія свідомо вчиняє військові злочини проти мирних українців.

"Військові злочини є невіддільною частиною російської політичної та військової стратегії, про це свідчать звірства, вчинені в Україні. Ми побачили на деокупованих територіях Харківщини чергові масові поховання", - наголосив Костін.

За його словами, Україна фіксує факти тортур, яких зазнали цивільні українці.

"Кожен такий злочин має бути ретельно зафіксований для невідворотності покарання", - наголосив генпрокурор.