Співробітникам Держприкордонслужби дозволили застосовувати зброю та спецзасоби

14:05 19 листопад Київ, Україна

Верховна Рада України розширила повноваження прикордонників та визначила, в яких умовах вони мають право використовувати фізичну силу, спецзасоби, зброю та бойову техніку. Відповідні зміни підтримав 271 депутат.



У пояснювальній записці до законопроєкту його автори - депутати з Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки - зазначають, що наразі використання прикордонниками примусових засобів регулюється законами "Про Нацполіцію", а також статутами Збройних сил. Втім, цих правил недостатньо, щоб ефективно протистояти порушникам українського кордону, зокрема в зоні бойових дій, на Донбасі, тому Комітет розробив окремі зміни до законодавства.

"Випадки злісної непокори законним вимогам прикордонників з боку порушників режиму державного кордону України, зухвалість їхніх дій у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі супроводжуються погрозами життю та здоров'ю особового складу", - стверджують депутати в записці пояснення.

Після набуття чинності законодавчої ініціативи українські прикордонники матимуть право проводити поверхневу перевірку людей, речей та транспортних засобів. Крім того, вони уповноважені використовувати фізичний вплив, у тому числі рукопашний бій, а також спецзасоби, спрямовані на захист, щоб зупинити або затримати порушника. Так, в арсеналі прикордонників можуть бути наручники, сітки для зв'язування, кийки, засоби сльозогінної та подразнювальної дії, електрошокери, всілякі вибухові пристрої.



Для прикордонників такими засобами є вогнепальна зброя. Після підписання нового закону президентом вони зможуть використовувати її виключно для захисту та відбиття нападу, у разі загрози життю чи здоров'ю або для звільнення заручників. Також прикордонники матимуть право стріляти у разі відбиття нападу на об'єкти, що охороняються, або у разі необхідності зупинити автомобіль, що загрожує життю або здоров'ю людей. Крім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які опираються, намагаються втекти або загрожують іншим.



Крім того, пострілами прикордонники матимуть право зупиняти безпілотники, які літатимуть над стратегічними об'єктами чи позиціями або зловмисників, які намагаються викрасти зброю, бойову техніку чи повітряне судно.



Використовувати зброю прикордонники мають лише після попередження. За винятком випадків, коли йдеться про необхідність відбивати збройний напад на територію України, службовий транспорт, літаки, катери та інші засоби, що використовуються державною прикордонною службою. А також для припинення провокацій та збройних конфліктів, у разі раптового нападу озброєного порушника чи ситуації, коли він намагається втекти, та в інших ситуаціях.



Ухвалені зміни до закону "Про Державну прикордонну службу" також дозволяють її співробітникам використовувати озброєння та бойову техніку. Зробити це вони можуть у разі відбиття збройного нападу або вторгнення на територію України або на об'єкти, що охороняються. А також для припинення збройних конфліктів чи провокацій на кордоні з тимчасово окупованою територією України в Донецькій, Луганській областях та Криму, при виконанні різних завдань із територіальної оборони чи спецоперацій.



Законопроєкт комітету з питань нацбезпеки та розвідки було подано до Ради ще в березні цього року, втім він набув актуальності останніми тижнями, коли Україна анонсувала "велике будівництво кордонів" з Білоруссю та Росією. У планах МВС - за два наступні роки завершити облаштування кордону з РФ і зробити те саме з українсько-білоруським кордоном.