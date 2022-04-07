Співробітникам поліції дозволили частіше використовувати електрошокер

20:22 11 листопада Київ, Україна

На засіданні уряду в середу, 11 листопада, прийнятий проєкт закону про розширення прав співробітників поліції на застосування електрошокера, тепер пропозицію повинна затвердити Верховна Рада.

Поліції дозволяється використовувати електрошокер при:

затриманні особи, яка вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і здійснює фізичний опір;

затриманні особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти;

затриманні особи, яка здійснює збройний опір або намагається втекти з-під варти;

затриманні особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, які можуть нашкодити людям, зокрема, поліціянтам.

Нагадаємо, зараз дозволено застосовувати електрошокер, якщо здійснюється напад на поліціянта або особу, яка знаходиться під його охороною. Пропозицію повинні затвердити у Верховній Раді.