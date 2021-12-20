Співпраця України і США має значний невикористаний потенціал - Разумков

08:33 17 березень Київ, Україна

Голова ВР Дмитро Разумков в телефонній розмові з сенатором США , співголовою Сенатського українського кокуса Робертом Портманом заявив, що Україна розраховує на співпрацю з США в сфері оборони і безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

«Україна цінує двопартійну підтримку, яку ми спостерігаємо в Конгресі США. Ми вдячні за підтримку законодавчих ініціатив, спрямованих на посилення допомоги Україні, особливо в сфері безпеки і оборони», - сказав глава парламенту.

Разумков подякував Портману за вагомий особистий внесок у формування міцної парламентської основи українсько-американського стратегічного партнерства, подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва і взаємодії.



Під час зустрічі він запевнив, що Україна визначилася зі своїм геополітичним напрямом - це європейська і євроатлантична інтеграція, зазначивши, що вдячний за підтримку США в цьому питанні.



Голова Верховної Ради висловив сподівання, що незабаром наслідки пандемії будуть подолані, а співпраця між Україною і США буде активізована, зокрема, між групами міжпарламентських зв'язків і комітетами із закордонних справ.





Сторони також обговорили співпрацю в енергетичній галузі, зокрема, протидію будівництву газопроводу «Північний потік - 2».

За словами Разумкова, питання енергетичної безпеки є одними з важливих елементів національної безпеки України. Він подякував США за санкційну політику щодо «Північного потоку - 2».

«Україна неодноразово відчувала на собі, як цей економічний проєкт перетворюється на елемент тиску, елемент впливу не економічного, а політичного. І дуже часто він використовується як механізм шантажу. Тому я впевнений, що ми повинні об'єднувати зусилля в блокуванні подальшого просування цього процесу», - сказав голова Верховної Ради.

Голова парламенту також висловив надію, що США і надалі будуть забезпечувати санкції щодо проєкту "Північний потік - 2", унеможливлять його остаточне завершення, і наголосив на необхідності повного блокування можливості його завершення і введення в експлуатацію.



Разумков висловив подяку за послідовну санкційну політику США у відповідь на триваючу російську агресію проти України на Донбасі і в Криму та зазначив, що досягнення миру на Донбасі залишається ключовим пріоритетом для українського парламенту і українського народу.



У свою чергу, сенатор США Роберт Портман запевнив, що США будуть підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України. Також він висловив підтримку у протидії будівництву і запуску газопроводу «Північний потік - 2».