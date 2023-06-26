Співпраця з CDF: Україна отримала модульні мости для трьох областей

17:45 26 червня Київ, Україна

У рамках спільного проєкту Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури і корпорації CDF було отримано перші тимчасові мостові конструкції, призначені для Харківської, Миколаївської та Херсонської областей.



Інформація про це була підтверджена головою Агентства відновлення Мустафою Найєм, та передана через офіційну пресслужбу відомства у соціальній мережі Facebook.

"Нашим пріоритетом в Агентстві відновлення є встановлення цих модульних мостів у Харківській, Миколаївській та Херсонській областях. У прифронтових регіонах життєво важливо мати надійні автомобільні дороги для забезпечення базових послуг. Руйнування мостів призводить до від'єднання громад від необхідних ресурсів. Ми докладаємо всіх зусиль для оперативного відновлення логістики", - зазначив Найєм.



Він також додав, що модульні мостові конструкції, виготовлені компанією Acrow Corporation, здатні витримувати як легковий, так і вантажний транспорт, що істотно сприяє швидкому відновленню безперервного транспортного зв'язку в регіонах, що найбільш постраждали від наслідків військових дій.



Ці конструкції були відправлені в рамках проєкту "Модульний міст", реалізованого Агентством відновлення та корпорацією CDF за підтримки гранту від The Howard G. Фонд Баффета. Цей проєкт стартував у квітні та фінансується фондом для постачання 9 модульних мостів в Україну.