Співпраця між РФ і Україною в боротьбі з тероризмом розірвано

Україна відмовилася від про співпраці з РФ в боротьбі з тероризмом. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів у середу, 8 липня.

Відмова від меморандуму дозволить захистити національні інтереси

Відзначається, що на думку українського уряду, відмова від меморандуму, підписаного в липні 2012 року в Ялті, дозволить створити "додаткові правові і політичні підстави для захисту національних інтересів України".



До слова, після 2018 років Київ вийшов з ряду договорів, укладених з РФ або СНД. 1 квітня 2019 припинив своєї дію Договір про дружбу і співробітництво між Україною і Росією.



В рамках СНД Україна відмовилася від угоди про співпрацю в галузі зовнішньоекономічної діяльності, про створення мережі інформаційно-маркетингових центрів, про міждержавний обмін економічною інформацією, про Раду керівників підрозділів фінансової розвідки країн СНД.