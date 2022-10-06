Сотні одиниць російської техніки опинилися в руках ЗСУ - WSJ

12:24 06 жовтня Київ, Україна

Українські захисники захопили так багато російської зброї та техніки, що росія перетворилася на найбільшого постачальника важкого озброєння для України.



Про це повідомляє WSJ.



Наголошується, що захоплена ворожа техніка допомагає українським військам відвойовувати східні райони Донецької області, включаючи Лиман, та просуватися далі на схід.



WSJ пише, що швидкий прорив України в Харківській області призвів до того, що сотні одиниць російської техніки опинилися в руках ЗСУ.



Російська армія залишила своє важке озброєння та склади з запасами під час неорганізованого відступу. Деякі зразки були готові для негайного використання, інші ремонтуються, щоб повернутися на фронт. Танки, автомобілі та гармати, надто пошкоджені, щоб їх можна було відремонтувати, розбираються на запчастини. Росіяни також залишили велику кількість артилерійських снарядів радянського стандарту, які майже закінчились в Україні.

"У поєднанні зі зброєю, захопленою під час відступу росії з Київщини та решти півночі України у квітні, ці нещодавні успіхи перетворили москву на найбільшого постачальника важкого озброєння для України, який значно випереджає США та інших союзників за кількістю. Однак зброя, що поставляється Заходом, зазвичай сучасніша і точніша", - повідомляє WSJ.



Повідомляється, що Україна захопила 460 російських основних бойових танків, 92 самохідні гаубиці, 448 бойових машин піхоти, 195 бойових броньованих машин та 44 реактивні системи залпового вогню. Однак, справжня кількість, ймовірно, більша.



Лише один батальйон Карпатська Січ захопив 10 сучасних танків Т-80 та п'ять 152-мм самохідних гаубиць 2С5 Гіацинт після того, як увійшов до Ізюму минулого місяця. Заступник начальника штабу Руслан Андрєйко сказав, що у нас стільки трофеїв, що ми навіть не знаємо, що з ними робити.



Начальник штабу українського артилерійського дивізіону на харківському фронті повідомив, що його підрозділ тепер використовує чотири нещодавно захоплені російські 152-мм самохідні гаубиці 2С19 Мста, поряд з американськими гарматами, і тепер має достатньо боєприпасів радянського калібру. За його словами, "у росіян більше немає переваги у вогневій міці. Ми розгромили всі їхні артилерійські частини перед початком наступу, а потім почали просуватися вперед так швидко, що вони навіть не встигли заправитися та завантажити свої танки".