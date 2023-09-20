Сотні бронемашин та боєприпасів: Україна отримає новий пакет допомоги від Німеччини

Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України, який 18 вересня анонсував міністр оборони Борис Пісторіус.
Про це повідомили у німецькому МО.
До нового пакету допомоги увійшли:
- 30 тисяч 155 мм боєприпасів;
- 3800 155-мм димових снарядів ДМ125;
- 105 тисяч 120 мм боєприпасів;
- 480 ракет М26 (АТ2);
- 200 бронемашин MRAP;
- системи розмінування;
- інженерні бронемашини Dachs;
- бойові машини підтримки Bergepanzer;
- 50 надводних дронів;
- зимовий одяг, генератори та матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів.
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