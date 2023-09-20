Сотні бронемашин та боєприпасів: Україна отримає новий пакет допомоги від Німеччини

07:59 20 вересня Київ, Україна

Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України, який 18 вересня анонсував міністр оборони Борис Пісторіус.
 
Про це повідомили у німецькому МО.
"Федеральне міноборони пообіцяло Україні подальший великий пакет підтримки на суму близько 400 мільйонів євро. Підтримка надається там, де вона найбільш потрібна", - йдеться в повідомленні.
До нового пакету допомоги увійшли:
  • 30 тисяч 155 мм боєприпасів;
  • 3800 155-мм димових снарядів ДМ125;
  • 105 тисяч 120 мм боєприпасів;
  • 480 ракет М26 (АТ2);
  • 200 бронемашин MRAP;
  • системи розмінування;
  • інженерні бронемашини Dachs;
  • бойові машини підтримки Bergepanzer;
  • 50 надводних дронів;
  • зимовий одяг, генератори та матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів.